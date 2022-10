De vestido decotadíssimo, Luciana Gimenez escandaliza com curvas aparentes: ''Maravilhosa''

Apresentadora Luciana Gimenez causou ao fazer fotos com vestido decotadíssimo e bem colado ao corpo

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 08h47

A apresentadora Luciana Gimenez (52) deu o que falar ao mostrar o look escolhido para aproveitar a noite deste sábado, 08. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos toda produzida e chamou a atenção com tanta beleza.

Nos cliques publicados pela comunicadora, ela apareceu pronta para curtir a noite com um vestido azul de festa nem um pouco discreta. Bem colado ao corpo e com um decote profundo, a peça deixou a ex-modelo deslumbrante e sensual.

Com acessórios pratas e com brilho, Luciana Gimenez surgiu elegante e poderosa para a ocasião. "Sábado à noite", mostrou os registros do momento.

Não demorou para a publicação ficar cheia de elogios dos seguidores. "Uau", exclamaram ao vê-la. "Maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez fez a temperatura subir ao aparecer cobrindo o bico dos seios apenas com adesivos. Vestindo um look ousado, a famosa chamou muita atenção ao ostentar sua barriga sarada no cropped todo vazado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

