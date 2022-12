De vestido curto e aberto nas costas, Graciele Lacerda esbanja curvas musculosas: ''Perfeita''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, apostou em vestido curtinho e ostentou pernas saradas com classe

A musa fitness Graciele Lacerda (42) impressionou com mais um de seus looks. Nesta quarta-feira, 14, a influenciadora fez fotos usando um vestido branco com brilhos e chamou a atenção.

Nos registros tirados em um lugar iluminado de seu triplex, a noiva de Zezé Di Camargo (60) registrou a produção do dia para participar de um podcast. Com a roupa nada discreta, ela parou tudo ao arrematar a combinação com os cabelos presos e um batom vermelho.

"Já é quase natal e o trabalho por aqui não para! E ainda tem mais. Agora eu quero saber, quem aí assistiu o podcast?", disse Graciele Lacerda na legenda dos cliques.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram admirados com a beleza da musa. "Perfeita", escreveram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros ao vê-la toda arrumada.

Ainda nas últimas semanas, a noiva do cantor impressionou ao mostrar a decoração da árvore de Natal de sua casa para este ano.

Veja o look de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda mostra onde será o quarto de seu futuro bebê no triplex

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou mais um cantinho de seu triplex luxuoso na rede social. Na segunda-feira, 12, ela foi questionada sobre um quarto de hóspedes na casa e acabou mostrando inclusive onde será o quartinho de seu futuro bebê.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, a musa fitness recebeu o pedido de uma pessoa para mostrar o cômodo onde ficará a sua mãe e explicou que, na verdade, na residência não há um local específico para as visitas dormirem.

"Eu nunca mostrei o quarto de hóspedes, porque aqui em casa não tem, esse quartinho aqui é o quarto do bebê, aí enquanto não tem babies eu vou arrumar ele pra minha mãe", falou Graciele Lacerda ao exibir a suíte.

