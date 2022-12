De vestido branco, Flávia Alessandra empina corpaço monumental: ''Mulherão''

Atriz Flávia Alessandra exibiu silhueta impecável em look colado e impressionou com corpaço fora do comum

A atriz Flávia Alessandra (48) impressionou ao surgir com um look em clima de Ano Novo. Nesta quinta-feira, 29, a famosa compartilhou fotos usando um vestido branco e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Nos registros arrasadoras, a esposa de Otaviano Costa (49) apareceu fazendo várias poses e impressionou com suas silhueta impecável.

Vestindo o look colado, a loira deixou suas curvas torneadas marcadas com classe."Já escolheu sua cor pro ano novo? Você é daquelas que vai no branco ou na cor do ano? Ou aposta em todas? To na dúvida se vou de branco ou sigo meu signo…", perguntou Flávia Alessandra aos seguidores.

Não demorou para os internautas responderam a famosa com vários elogios. "Mulherão", definiram os fãs. "Que sereia maravilhosa", admiraram outros.

Ainda recentemente, a famosa fez a temperatura subir ao surgir usando um biquíni cavado para torcer para o Brasil durante a Copa do Mundo. Na área externa de sua cobertura luxuosa, a musa ostentou sua boa forma no look ousado.

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas, e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a loira, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao dele em um navio foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.

Flávia inclusive relembrou um momento da viagem. "Acho que ele se apaixonou na primeira parada quando me viu voltando com vinho, salame e queijo pro navio e um canivete, ganhei ele pela boca...", brincou.

