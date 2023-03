De vestido aberto nas costas, Erika Schneider exibe bumbum empinado com brilho

Modelo e ex-A Fazenda Erika Schneider roubou a cena em evento ao exibir curvas torneadas em look arrasador

A modelo e ex-A Fazenda Erika Schneider (32) roubou a cena em um evento em São Paulo nesta segunda-feira, 06, com um look nada discreto. No local, a loira não passou despercebida ao exibir suas curvas esculturais em uma roupa arrasadora.

A famosa deixou seu corpaço em evidência ao eleger um vestido todo brilhante de cor preteada. A peça exclusiva do estilista Rafael Carneiro, de mais de mil reais, ainda tinha recortes estratégicos, que deixaram a musa ainda mais chamativa.

Com as costas à mostra, Erika Schneider posou cheia de atitude e impressionou com seu bumbum avantajado. Na parte da frente, a modelo ainda exibiu seu decote marcado na abertura feita na região do busto.

A famosa não economizou nos acessórios e apostou em brincos de cor prateada e de tamanho grande. Ela optou por um penteado preso e deu um show de beleza.

Veja o look de Erika Schneider:

Foto: Thais Aline/Fio Condutor

Erika Schneider relembra demissão do 'Domingão': "Foi uma fase bem difícil"

Em entrevista ao Foi Mau, da RedeTV!, apresentado por Maurício Meirelles, a Erika Schneider revelou que foi demitida durante a pandemia da covid-19, por uma chamada de vídeo.

"Fui demitida por videochamada e foi uma fase bem difícil, porque foi bem na pandemia", contou ela. "Ficamos praticamente quase um ano sem trabalhar, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Nossas reuniões e até os ensaios eram por videochamada", acrescentou ela, que participou do reality A Fazenda.

Na atração, Erika ainda afirmou que após deixar o programa comandado por Faustão (72) foi em busca de novas oportunidades. "Foi bom para dar uma refrescada, acho que tudo tem um porquê. Foi um divisor de águas na minha vida, em todos os sentidos (…) Você precisa passar por situações como essa para fazer novas situações acontecerem e foi isso que aconteceu comigo", analisou.