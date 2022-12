Erika Schneider diz que não aprendeu a lidar com julgamentos após término

Modelo Erika Schneider fez um balanço do ano de 2022 e comentou exposição na internet

A ex-Fazenda Erika Schneider desabafou sobre o fim do relacionamento e contou o que espera do ano de 2023. Passados somente três meses que ela reatou relacionamento com empresário Victor Peres, eles terminaram novamente.

“Minha marca cresceu. Lancei uma coleção de jeans e outra de sapatos. Realizei um desejo antigo que era desfilar no Carnaval. Também fiz trabalhos como repórter, várias campanhas. Ganhei mais seguidores. E também amei, tentei, como a maioria das pessoas”, fez balanço de 2022.

“Esse crescimento na internet também tem um lado ruim", confessou. “É difícil entender. Se você fizer de um jeito julgam, do outro também”, comentou.

“As pessoas precisam entender que as figuras públicas também têm uma vida normal, namoram, terminam e não há nada errado nisso. Eles precisam entender também que quem lê aquilo, tem sentimentos. A gente não pode fazer com os outros o que não gostaria que fizessem com a gente. Mas também tem muita gente que torce, que manda mensagem carinhosa. Isso é maravilhoso e não tem preço", reconheceu a loira.

Erika então contou quais são suas metas para o ano que vem aí. "Quero ficar fixa em algum programa de TV, como repórter e apresentadora. Também desejo expandir minha marca de roupas e lançar uma linha de maquiagem. Também tenho uma grande novidade, mas que não posso contar ainda", disse, fazendo suspense.

Confira última foto de Erika Schneider: