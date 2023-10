De vestidinho, Flávia Alessandra ostenta corpão esculpido no México: 'Linda'

Cheia de estilo, Flávia Alessandra ostenta curvas durinhas ao apostar em look pequeno para curtir noite no México

A atriz Flávia Alessandra compartilhou novas fotos curtindo sua viagem pelo México. Nesta quinta-feira, 26, a famosa mostrou registros aproveitando a noite e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Cheia de estilo e bem despojada, a artista elegeu um vestidinho curto, de modelo sem alça, e sandálias bem confortáveis, nada convencionais. Fazendo poses, a esposa de Otaviano Costa esbanjou suas curvas esculturais.

"Mais um dia no México… depois de muito trabalho, um momentinho mais relax por aqui", falou ela ao ostentar suas pernas torneadas. Nos comentários, a loira recebeu vários elogios. "Você é tão linda", babaram os fãs. "Belíssima", disseram outros.

Ainda nas últimas semanas, antes de viajarem, Otaviano Costa e Flávia Alessandra comemoraram o aniversário de 13 anos da filha, Olívia Costa, com uma festa neon e com balada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

A atriz Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

"Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.