De top e calça vazada, Poliana Rocha ostenta cinturinha desenhada: ''Linda demais''

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), deu um show de beleza e boa foma em sua rede social nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar fotos usando um look estiloso.

Nos registros, a influenciadora apareceu sorridente e chamou a atenção ao ostentar seu corpaço escultural em um conjuntinho de crochê, de cor bege.

De barriga de fora ao eleger o top e uma calça vazada, Poliana Rocha protagonizou o momento com elegância e roubou a cena com sua beleza. "Não permita que as lutas diárias roubem a leveza da sua alma! Contando os dias para as férias", disse ela sobre querer estar de folga logo.

Ao surgir deslumbrante nos registros, a mãe de Zé Felipe (24) logo foi coberta de elogios. "Linda demais", admiraram os fãs. "Maravideusa", escreveram outros a junção de maravilhosa com deusa.

Ainda nas últimas semanas, a empresária impressionou ao mostrar a decoração de Natal do jardim da frente de sua mansão. Com muitas luzes, a área externa foi preparada para a data especial.

Esposa de Leonardo abre o jogo sobre relacionamento com Virginia Fonseca

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, contou sobre a relação com a nora, Virginia Fonseca, ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Ela foi surpreendida com uma seguidora questionando a interação delas nas redes sociais e abriu o jogo sobre a convivência das duas.

A seguidora escreveu: “Você é uma excelente sogra! Faz de tudo, ela devia ser mais agradecida, curtir e comentar?!”. Então, Poliana destacou a boa convivência com a nora e disse que a decisão de curtir ou não nas redes sociais é uma decisão de Virginia.

“Eu posso falar somente por mim. Amo minha nora e realmente faço tudo por ela, com amor, sem esperar nada em troca! Agora... se ela curte ou não curte minhas fotos, já é uma escolha dela! Respeito!”, afirmou.

