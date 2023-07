De shorts jeans, Fernanda Souza exibe as pernas torneadas: 'Maravilhosa!'

Fernanda Souza surge com look despojado nas redes sociais e deixa as pernas musculosas à mostra

A apresentadora Fernanda Souza ostentou toda a sua beleza nas redes sociais nesta quarta-feira, 12. A estrela abriu um álbum de fotos fazendo 'caras e bocas' para mostrar o seu look do dia e a boa forma dela roubou a cena.

Nas imagens, a artista apareceu com moletom marrom e shorts jeans curtinho. O modelito deixou à mostra as pernas torneadas dela, que ainda destacou sua beleza ao colocar sapatos de salto alto.

Nos comentários do post, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Linda! Maravilhosa!”, disse um seguidor. “Está muito clean, muito leve e muito perfeita”, comentou outro. “Está espetacular”, declarou mais um.

Há pouco tempo, Fernanda Souza completou 39 anos de idade e celebrou com um recado nas redes sociais. "Meus presentes de 39 anos: Natureza, Nascer do sol, Silêncio, Oração, Flores, Saúde, Amor dos que me amam. E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração! Obrigada, Meu Deus! Por tanto! E bora pra mais uma volta ao Sol! E obrigada por tanto carinhooo, gente!!!!!!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza curte o final de semana com a namorada e o ex-marido

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Nesta quinta-feira, 6, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

O quarteto ainda contou com a companhia de outros amigos enquanto aproveitavam o dia ensolarado ao ar livre. Fernanda e Duda dispensaram o biquíni na ida à praia e apareceram com looks longos e que cobriam todo o corpo. Thiaguinho apareceu de bermuda e camiseta. Enquanto isso, Carol escolheu uma camisa branca longa e colocou um biquíni por baixo.

Fotos: JC Pereira / AgNews