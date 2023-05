De shorts aberto e top apertado, Aline Mineiro exibe corpaço turbinado: ''Que isso''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro abre o shorts e exibe decote saltando em top apertado

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (31) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora digital compartilhou fotos exibindo suas curvas saradas em um look curtinho e chamou muita atenção.

Nos registros, a musa apareceu usando shortinhos jeans aberto e um top bem apertado. Com seu corpaço treinado à mostra, ela impressionou ao exibir seus músculos definidos em evidência.

"Segundou bebês. A plenitude é só no feed mesmo. Preparados pra mais uma semana incrível? Bora aproveitar porque o tempo está passando rápido demais", refletiu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas encheram a artista de elogios. "Gente, que isso? É muita beleza", exclamaram ao vê-la. "Perfeição", definiram outros.

Veja as fotos de Aline Mineiro:

Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena, que participou de A Fazenda, explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".