De ponta-cabeça, Gracyanne Barbosa rebola o bumbum em vídeo inesperado

Gracyanne Barbosa coloca o bumbum para o alto para fazer uma dança inusitada na parede de cabeça: 'Fiquei hipnotizada'

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) encontrou um jeito inusitado para mostra a sua elasticidade e ousadia em um novo vídeo nas redes sociais. Nesta semana, ela surgiu com o bumbum para o céu e de ponta-cabeça enquanto rebolava encostada na parede de casa.

Nas imagens, a estrela surgiu de ponta-cabeça enquanto rebolava com shorts mínimo e o bumbum GG em evidência. Ela mostrou a sua agilidade para dançar até em uma posição nada comum e destacou suas curvas impecáveis e os músculos poderosos das costas.

Nos comentários, a esposa do cantor Belo recebeu vários comentários dos fãs. “A maior que nós temos”, afirmou um seguidor. “Eu estou chocada”, declarou mais um. “Maravilhosa, minha musa”, afirmou outro. “Fiquei hipnotizada”, afirmou mais um.

Gracyanne Barbosa revela o que leva em sua marmita

Há pouco tempo, a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou tudo o que come durante o dia em um novo vídeo nas redes sociais. Ela contou que leva várias marmitas para comer fora de casa e segue uma alimentação balanceada.

Gracyanne contou que acorda cedo para se exercitar e já começa o dia comendo uma marmita com vários ovos cozidos. No meio da manhã, ela come uma banana e toma whey. Na hora do almoço, ela come mais alguns ovos cozidos, legumes e arroz. De lanche da tarde, a musa come ovos cozidos, salada e purê de batata doce. O pré-treino da noite dela é composto por ovos e batata doce. Por fim, à noite, ela come um prato de sala e frango grelhado.