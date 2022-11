Gracyanne Barbosa revela o que leva em sua marmita ao longo do dia

Gracyanne Barbosa mostra detalhes de sua alimentação durante um dia em sua rotina de trabalho e treino

A musa fitness Gracyanne Barbosa (39) cuida de cada detalhe de sua alimentação ao longo dos dias. Tanto que ela é adepta das marmitas em sua rotina. Nesta semana, ela decidiu compartilhar um pouco mais de sua alimentação com os fãs ao gravar um vídeo com tudo o que come em um dia comum de sua rotina.

Gracyanne contou que acorda cedo para se exercitar e já começa o dia comendo uma marmita com vários ovos cozidos. No meio da manhã, ela come uma banana e toma whey. Na hora do almoço, ela come mais alguns ovos cozidos, legumes e arroz.

De lanche da tarde, a musa come ovos cozidos, salada e purê de batata doce. O pré-treino da noite dela é composto por ovos e batata doce. Por fim, à noite, ela come um prato de sala e frango grelhado.

Assista ao vídeo sobre a alimentação de Gracyanne Barbosa:

Gracyanne Barbosa grava série na praia

A musa fitness Gracyanne Barbosaparticipou de uma gravação do programa 'Tô de Graça', do Multishow, em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada com um look colorido e com a barriguinha sarada de fora enquanto trabalhava ao lado da equipe.

A gravação também contou com a participação do humorista Rodrigo Sant'Anna.

