De minissaia e cropped, Rafa Kalimann exibe barriga chapada na Bahia: ''Cheguei com pé direito''

Influenciadora digital Rafa Kalimann brinca sobre ter sujado o pé ao postar primeiras fotos durante viagem à Bahia

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 07h17

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) decidiu curtir dias no Nordeste e viajou para a Bahia no último domingo, 11!

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB compartilhou com os seguidores como foram os primeiros momentos ao chegar em Trancoso. Nas imagens, a apresentadora, que recentemente fez sua estreia como atriz na série do Globoplay, Rensga Hits!, surgiu sorridentes nos cliques, usando um look confortável.

Com os cabelos presos, a gata apareceu de bolsa, micro saia jeans e cinto branco e um cropped estampado e decotado, deixando à mostra seu abdômen trincado e as pernas bronzeadas. Na última foto da sequência, Rafa mostrou um de seus pés sujos de lama ao posar de chinelo branco.

"Cheguei na Bahia com o pé direito. Literalmente", brincou Rafa Kalimann na legenda da publicação sobre ter sujado o pé.

"Gataaa", elogiou Thaynara OG. "Rafaela, seu olhar quando está apaixonada é tão", comentou Stefani Bays. "Que perfeição", "Maravilhosaaaa", "Mas essa mulher é gata demais véi! Não dáaaaa", "Tá nítido como você tá leve, feliz! Eu amo essa Rafaella tantoooo", "A sua felicidade é contagiante! Perfeita demais", "Deusaaaa demais", destacaram os internautas.

Rafa Kalimann na Bahia

