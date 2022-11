De maiô recortado, Jojo Todynho desfila e rouba a cena com curvas marcadas

A cantora Jojo Todynho (25) deu o que falar novamente ao mostrar mais um momento de sua viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, 14, ela compartilhou um vídeo desfilando em direção a um barco e parou tudo com sua presença.

Nada discreta, a funkeira apostou em um maiô azul-claro todo recortado e deixou suas curvas exuberantes à mostra. Inclusive sua tatuagem na perna ficou toda evidente enquanto ela se locomovia pelo lugar com classe.

Destaque no local, Jojo Todynho impressionou ao surgir de óculos escuros e uma saída de praia longa, bem elegante, da cor da roupa de banho.

Fazendo várias poses, a cantora esbanjou beleza e chamou a atenção ao exibir seu corpaço turbinado cobrindo apenas o necessário.

Ainda neste domingo, 13, a famosa parou tudo ao surgir de costas com um biquíni fio-dental minúsculo, ostentando seu bumbum empinado.

Nos últimos dias, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora que acabou de terminar o casamento de menos de um ano de união.