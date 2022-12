De maiô recortado, Aline Mineiro escandaliza ao exibir corpaço absurdo de costas: ''Que abuso''

Ex-A Fazenda Aline Mineiro chocou ao surgir com maiô mínimo em fotos de frente e de costas

A ex-A Fazenda Aline Mineiro (31) fez a temperatura subir nesta quarta-feira, 07, em sua rede social ao compartilhar fotos tiradas durante um ensaio de roupa de banho que protagonizou.

Nos registros compartilhados, a musa apareceu fazendo várias poses e chamou a atenção ao exibir suas curvas quase nuas ao vestir um maiô todo recortado.

Vestindo a peça estampada, de tamanho mínimo e bem cavada, Aline Mineiro deu um show de boa forma com sensualidade ao esbanjar seu corpaço torneado no look.

"Só pra bagunçar um pouquinho com o coraçãozinho de vocês", brincou ela na legenda dos cliques em que apareceu empinando seu bumbum turbinado.

Nos comentários da publicação, não demorou para os seguidores se mostrarem chocados com a beleza da artista. "Mas Aline, que abuso de beleza é este?!", perguntaram. "Tão maravilhosa", admiraram outros.

Ainda recentemente, Aline Mineiro arrancou mais suspiros ao fazer fotos de lingerie vermelha na cama. Durante a viagem que fez para a Europa, a famosa posou no hotel e deu um show de sensualidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Mineiro (@alinemineiro)

Aline Mineiro revela que recebia investidas de apresentador casado

A ex-panicat e atriz, Aline Mineiro, contou que sofreu investidas de um apresentador famoso e muito bem casado. Apesar de não revelar o nome, ela contou detalhes do ocorrido no podcast "Não é nada pessoal".

A morena explicou como começou o contato entre os dois e o quão nova era: "Com 20 anos, tinha um apresentador famoso, que hoje está estourado, famosíssimo, ele passou um mês me mandando presentes da marca dele em casa e passou um mês querendo sair comigo. E um dia ele falou: 'Se encontra no hotel comigo'. Eu era solteira, ele não queria me pagar nem nada. Ele só queria sair comigo. Eu era muito ingênua na época".

Ela chegou a sugerir outros lugares depois da insistência, como ir a uma cafeteria. No entanto, ele continuou insistindo no local mais "privado".