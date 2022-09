De maiô cavado, Solange Frazão esbanja corpaço fora do comum aos 59 anos: ''Espetacular''

Musa fitness Solange Frazão deu show de boa forma e beleza ao compartilhar fotos de roupa de banho

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 07h36

A musa fitness Solange Frazão (59) deu um show de boa forma e beleza com elegância em novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 05, ela iniciou a semana inspirando os internautas ao compartilhar cliques usando roupa de banho.

Nos registros belíssimos, a influenciadora apareceu usando um maiô estampado, de modelo cavado, e impressionou ao deixar suas curvas torneadas à mostra. Cheia de estilo, Solange Frazão ainda apareceu com uma canga e brincos vermelhos.

"Não é sobre a idade, e sim sobre a experiência e a maturidade. Não é sobre o número dos anos, e sim sobre a inspiração que você se tornou. Não é sobre o tempo, e sim sobre o exemplo e legado que vai deixar. Não é sobre o corpo, e sim sobre a sua essência. Não é sobre genética, e sim sobre a constância de bons hábitos. Não é sobre ter sempre uma motivação, e sim sobre ter disciplina diária. Não é sobre dinheiro, é sobre força de vontade e determinação. Não é sobre ganhar o mundo, e sim sobre NÃO PERDER A ALMA", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a musa. "Espetacular", definiram os registros da influenciadora. "Linda sempre", falaram outros.

Ainda recentemente, Solange Frazão chocou ao montar um vídeo com suas fotos de biquíni. Prestes a completar 60 anos, ela exibiu a evolução de seu corpo.

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo… Todos os dias em que confiei em mim quando disseram que eu não seria capaz… Todos os dias em que não perdi tempo justificando minha verdade… Todos os dias em que aprendi a ser indiferente ao que jamais ia fazer a diferença pra mim… Todos os dias em que me tornei a minha melhor versão…. Todos os dias em que não precisei derrubar ninguém para que eu fosse reconhecida… Todos os dias em que a minha verdade sempre prevaleceu…", disse.

