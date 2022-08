Solange Frazão faz vídeo com fotos de biquíni e choca com corpo aos 59 anos: ''Que perfeição''

Musa fitness, Solange Frazão exibiu corpaço sarado em série de cliques de biquíni e impressionou com boa forma impecável

Redação Publicado em 26/08/2022, às 07h43

A musa fitness Solange Frazão (59) deu um show de boa forma em mais um registro compartilhado em sua rede social. Nesta quinta-feira, 25, ela publicou um vídeo seguindo a trend do momento com montagem de fotos e chamou a atenção ao exibir vários cliques de biquíni.

Usando vários tipos de roupa de banho bem estilosas, a influenciadora esbanjou beleza nos registros e principalmente muita boa forma. Prestes a completar 60 anos, ela provou que está com as curvas mais saradas do que nunca ao colocar até fotos do passado no vídeo.

"O tempo sempre tem formas maravilhosas de nos mostrar que alguns caminhos que tomamos, foram as melhores escolhas", refletiu Solange Frazão na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a aparência da musa fitness. "Que perfeição", exclamaram os seguidores. "Que mulher, uma verdadeira inspiração", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Solange Frazão exibiu suas curvas torneadas em um look casual. De shortinhos jeans, a famosa ostentou suas pernas saradas em fotos no jardim.

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual, mostrando a evolução de seu corpo. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo… Todos os dias em que confiei em mim quando disseram que eu não seria capaz… Todos os dias em que não perdi tempo justificando minha verdade… Todos os dias em que aprendi a ser indiferente ao que jamais ia fazer a diferença pra mim… Todos os dias em que me tornei a minha melhor versão…. Todos os dias em que não precisei derrubar ninguém para que eu fosse reconhecida… Todos os dias em que a minha verdade sempre prevaleceu…", disse.

