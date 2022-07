De maiô cavado, Lívia Andrade esbanja corpaço fora do comum na piscina

Curtindo o verão nos EUA, Lívia Andrade arrancou elogios ao compartilhar fotos de maiô cavado

Redação Publicado em 29/07/2022, às 07h09

A apresentadora Lívia Andrade (39) compartilhou novas fotos curtindo o verão nos EUA nesta quinta-feira, 28, e deu o que falar ao aparecer usando um maiô verde neon bem cavado.

Em uma piscina, a loira apareceu se refrescando e renovando o bronzeado com muita beleza. Vestindo a peça fio-dental e bem aberta na virilha, Lívia Andrade esbanjou seu corpaço deslumbrante com atitude.

"Summer feeling", escreveu a legenda em inglês sobre estar curtindo o verão. De óculos escuros espelhados e boné na cabeça, a famosa surgiu toda estilosa no momento.

Claro que não demorou para os internautas encherem a publicação de muitos elogios. "Uma das mulheres mais lindas da televisão brasileira", falaram os fãs. "Um corpo de trilhões", disseram outros ao verem as curvas da artista.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade fez a temperatura subir ao aparecer tomando banho de mangueira usando apenas a parte de baixo do biquíni. Fazendo topless, ela surgiu arrasadora nos registros feitos de costas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade esbanja beleza e corpaço em viagem pelos EUA

Nos últimos dias, Lívia Andrade exibiu suas curvas deslumbrantes com muita beleza ao aparecer usando um conjuntinho curto de shortinhos e top andando de bicicleta. "Por aí", escreveu ela no post ao surgir passeando nas ruas da Flórida, nos EUA.

Dona de um estilo autêntico e destemido, a loira sempre chama muita atenção com seus looks ousados. Recentemente, ela deu o que falar ao fazer fotos com um vestido estampado coladíssimo, esbanjando seu bumbum empinado, também um lugar nos EUA.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!