De maiô cavadíssimo, Fernanda Paes Leme rouba a cena ao renovar o bronzeado: ''Musa''

Atriz Fernanda Paes Leme surge tomando sol em registros de maiô na beira da piscina e chama atenção pelo corpaço

Aproveitando o dia de sol nesta Quarta-Feira de Cinzas, 22, a apresentadora Fernanda Paes Leme (39) deixou a web de queixo caído ao compartilhar cliques de maiô!

Renovando seu bronzeado com um look cavadíssimo, a famosa exibiu suas curvas perfeitas durante viagem para Itacaré, na Bahia.

Nas imagens, feitas pela fotógrafa Luiza Ferraz, ela posou deitada à beira de uma piscina, ostentando seu corpão com um maiô preto, que também deixa suas costas de fora, em um hotel de luxo, que tem diária de cerca de R$ 2.300.

"Resolvi emendar esse restinho de ano aqui", escreveu Fe Paes Leme ao legendar a postagem em sua conta oficial no Instagram.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Deusa", disse Vitória Strada. "Que lugar lindoooo", destacou Dani Calabresa. "Aff, musa", "Gostosa", "Ai, sou obrigado a recolher o queixo do chão", babaram os admiradores.

Confira as fotos de Fernanda Paes Leme de maiô:

Fernanda Paes Leme relembra Carnaval com Paulo Gustavo

A atriz Fernanda Paes Leme aproveitou o dia de TBT para recordar um Carnaval ao lado do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021)! Nas redes sociais, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Giovanna Ewbank, resgatou registros de folia com o comediante, que morreu em maio de 2021 após complicações da covid-19.

A famosa emocionou os seguidores ao escrever um texto carinhoso em seu Instagram sobre os momentos felizes ao lado do artista. "Esse é um #tbt cheio de saudade e de lembrança boa. Dessa gargalhada, do acontecimento que era o Paulo Gustavo. Quando vi essas fotos, só pensei em uma coisa: Nunca é só um encontro, nunca é só uma festa, nunca é só um abraço, um selinho... NUNCA!", começou escrevendo.

"Esse é um momento eternizado pelo @andrehawk, que captou nosso afeto e anos depois ele encontrou essas fotos, me enviou e me fez reviver tudo (obrigada, André)! E TUDO era especial com Paulo. Amei essa lembrança e amei agora poder dividir isso com vocês", disse ainda.

