De maiô apertado, Solange Frazão exibe corpaço mega sarado: ''Perfeita em tudo''

Aos 60 anos, musa fitness Solange Frazão deu show de beleza e boa forma ao surgir de maiô em fotos

A musa fitness Solange Frazão (60) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Neste sábado, 18, a famosa compartilhou cliques curtindo o dia de sol na piscina e roubou a cena ao surgir plena com uma roupa de praia estilosa.

Nos registros, a influenciadora apareceu usando um maiô azul com um lenço colorido na cabeça e esbanjou suas curvas saradas com classe no momento cheio de tranquilidade.

"De todas as lições de vida: Há mudanças que precisam acontecer. Há medos que devemos enfrentar. Há decisões que temos que tomar. Há solidões que precisamos suportar. Há perdas que precisamos aceitar. Há lágrimas que precisamos derramar. Há recomeços que precisamos florescer. O tempo sempre nos mostra que somos mais fortes que imaginamos ser", refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a artista logo foi coberta de elogios. "Essa mulher é belíssima, perfeita em tudo", enalteceram os fãs. "Linda demais", admiraram outros.

Veja as fotos de Solange Frazão de maiô:

Solange Frazão impressiona com antes e depois

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de sua aparência. Dessa vez, ela resolveu fazer uma comparação com 30 anos de diferença e pegou um clique de quando tinha 30 anos.

Nos registros, a famosa apareceu de biquíni e chocou com sua boa forma intacta. Inclusive, a artista mostrou que está com a barriga mais seca, agora com mais idade.

"Não é corpo, é a resposta da SAÚDE. Não é genética, é a resposta da DISCIPLINA. Não é dinheiro, é a resposta da CONSTÂNCIA", refletiu Solange Frazão sobre seu estilo de vida.