De macacão recortado, Solange Frazão exibe corpo todo marcado e impressiona: ''Deusa''

A musa fitness Solange Frazão (59) mostrou toda sua boa forma com muito estilo e elegância nesta quinta-feira, 10, ao compartilhar fotos usando um look preto arrasador.

Fazendo poses em um canto de sua mansão, a famosa ostentou seu corpaço escultural no macacão colado ao corpo e com recortes na barriga.

Dona de curvas treinadas, Solange Frazão chamou a atenção ao deixá-las em evidência de forma deslumbrante na roupa estilosa. "Conselho pra hoje: “Não há aplausos que duram para sempre, nem vaias que sejam eternas.” Faça o que precisa ser feito e não seja MOVIDO por uma condição. E sim pela decisão de viver os seus próprios desejos, propósitos e sonhos", escreveu mais um de seus conselhos para os seguidores.

Não demorou para os internautas respondê-la com muitos elogios nos comentários. "Que look incrível! Deusa", admiraram os fãs. "Perfeita, é minha inspiração", falaram outros sobre ela ser exemplo.

Ainda nos últimos dias, Solange Frazão arrancou mais elogios e chocou ao esbanjar suas curvas saradas na piscina de sua casa. Vestindo um maiô todo aberto, a musa fitness deu um show de boa forma no local.

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás e fala de seus hábitos

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma ao longo dos anos.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo…", falou ela.

