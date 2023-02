De macacão preto justíssimo, Simaria deixa decote saltando em evidência

Cantora Simaria chamou muita atenção ao exibir silhueta escultural em look coladíssimo

A cantora Simaria Mendes (40) chamou a atenção ao compartilhar alguns registros nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 28, fazendo um passeio no local onde está viajando.

Após surgir deslumbrante em um barco, usando um vestido florido decotado, a artista do mundo musical roubou a cena ao surgir de macacão preto.

Nada básica, Simaria ostentou seu corpaço escultural na peça colada ao corpo e colocou seu decote com silicone mais uma vez para jogo.

Para arrematar o look despojado e ousado, a famosa apostou em óculos de sol pretos e tênis. Cheia de beleza, ela protagonizou os registros.

Durante o Carnaval, a cantora ficou longe da folia, mas mesmo assim chamou a atenção dos seguidores ao publicar um clique vestindo um conjuntinho de barriga de fora marcando a parte íntima.

Veja as fotos de Simaria de macacão:

Simone revela o que aconteceu em reunião após entrevista polêmica de Simaria

A cantora Simone Mendes (38) está vivendo a sua carreira solo depois do fim da dupla com a irmã, Simaria, e relembrou a reunião após uma situação polêmica na vida delas. Em nova entrevista com o colunista Leo Dias (47), do site Metrópoles, ela contou sobre como foi a reunião entre elas e a equipe após a entrevista polêmica que ela deu para o colunista em 2021.

Simone contou que elas sentaram para conversar e decidiram encerrar a dupla para cada uma seguir com os seus desejos. Leo Dias perguntou o que aconteceu após a entrevista e ela revelou. “Sempre esteve tudo muito bem, graças a Deus, tranquilo. Após a entrevista, a gente marcou um encontro, uma reunião, com os empresários, a gravadora, e nessa conversa entre todos, ela decidiu que queria tirar um ano para ela, para a vida dela, e a gente respeita a vontade dela, o desejo. E eu acredito que a vida tem ciclos. E naquela reunião a gente entendeu que ela precisava viver os desejos dela, o momento dela, e aí eu entendi que eu amo cantar, que a minha vida é estar nos palcos, é viver o que eu tenho para viver. E dessa forma o ciclo se encerrou. Ela segue feliz, eu estou feliz vivendo o meu trabalho, e estamos dessa forma, cada uma vivendo feliz da forma que está”, afirmou.

Logo depois, o colunista quis saber se Simone e Simaria estão mantendo o contato e a cantora revelou que a irmã deixou de responder uma mensagem que mandou. “A gente se falou depois. Só que teve um dia que eu mandei uma mensagem e ela não me respondeu. E eu pensei comigo: ela deve estar resolvendo a vida dela, está vivendo a vida dela e está tudo bem. A minha porta está sempre aberta. Ela é o amor da minha vida. É a minha irmã. As nossas coisas a gente resolve em casa porque somos família. Família é aquele que luta pelo outro, que briga pelo outro, como já aconteceu uma vez pelo outro”, disse ela.

Por fim, Simone contou que sempre vai defender Simaria. “Eu sempre vou defender ela. Eu amo ela, ela é muito especial na minha vida. Eu devo muito a ela porque se estou hoje contando a minha história ela foi responsável também, nós duas juntas escrevemos uma história muito linda. Um ciclo se encerrou, e a minha casa está aberta, meu coração, meu telefone, minha vida, ela é a minha estrela”, declarou.