De luvas, Cleo aposta em top sem alça e combina cores vibrantes: ''Que mulher é essa!''

Atriz e cantora Cleo surge com look estiloso em fotos dentro do carro e deixa tatuagens à mostra durante viagem para Nova York

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 08h23

A atriz e cantora Cleo (39) roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar mais um de seus looks poderosos durante viagem nos Estados Unidos!

Na segunda-feira, 12, a filha de Gloria Pires e Fábio Jr. publicou alguns cliques feitos durante o final de semana em Nova York. Dentro de um carro, a famosa esbanjou sensualidade ao posar com visual ousado e diferente, com combinação de cores vibrantes.

Fazendo carão e com os cabelos soltos, ela surgiu usando um top azul e uma calça laranja neon, completando o visual com luvas azuis e uma maquiagem que evidenciou seus traços. Com o cropped sem alça, a artista deixou à mostra algumas de suas tatuagens

"Rolezeira ataca novamente em NY city", escreveu Cleo ao legendar a postagem.

Nos comentários, a gata recebeu várias curtidas e elogios de famosos e anônimos. "Afff que GATA!!!", babou Leandro. "Linda", disse a mãe, Gloria Pires. "Rendida demais pela beleza dessa mulher", "Que mulher é essa, Brazilll! Muito perfeita!!", "Deusaaaaaaa", "Muito minha crush", "Musaaaa", "Rainha", "Que gata de respeito", destacaram os internautas.

Confira o look poderoso de Cleo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Cleo posta fotos com o marido e fãs especulam gravidez

Recentemente, Cleo compartilhou uma sequência de fotos encantadoras nas redes sociais em que aparece ao lado do maridão, Leandro D'Lucca, mas acabou causando entre os fãs! A cantora publicou cliques românticos com o modelo durante final de semana e os seguidores começaram a especular uma gravidez, já que em algumas imagens, ela aparece com a mão na barriga. O casal apareceu sorridente diante de um lindo pôr do sol no Rio de Janeiro. Em alguns cliques, publicado no Instagram, os dois posaram com o filho de Leandro, Gael. Os fãs, rapidamente, comentaram sobre possível gravidez da artista. "Estão grávidos e é menino", sugeriu uma. "Essa mão na barriga: não brinca com meu coraçãoooooo", falou outra. "E essa mão na barriga. Será que vem aí?", perguntou uma terceira. "Jurava que era um post anunciando a gravidez kkkkkkk", destacou mais uma.

