De look transparente e decotado, Maraisa posa com o novo namorado

Após notícia de pausa na carreira, cantora Maraisa exibe look todo preto com decote até o umbigo ao postar fotos românticas com o namorado

Vivendo um novo amor, a cantora Maraisa deixou seus seguidores babando nas redes sociais ao exibir produção impecável para mais um show ao lado de sua irmã e dupla, Maiara, na noite de sexta-feira, 28!

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a sertaneja surgiu acompanhada do namorado, o empresário Fernando Mocó. Ela posou sentada no colo do amado e esbanjando felicidade nos cliques românticos.

Com um look todo preto e transparente, com decote até o umbigo, a famosa colecionou elogios dos fãs nos comentários. "Meu amor pra vida inteira", se derreteu ela na legenda. "Que Deus continue abençoando nossa união. TE AMOOO", disse Mocó.

"Eita como é um senhor casal", "Lindos", "Como consegue ser tão maravilhosa assim?!", "Tá gata demais", "Surra de beleza", "Uma escultura, apenas! Perfeita", exaltaram.

Apaixonadas, recentemente, as irmãs gêmeas apareceram ao lado de seus respectivos namorados em avião. Maiara surgiu ao fundo com o namorado, o cantor Matheus Gabriel. Vale lembrar que Maraisa estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Já Maiara, estava solteira desde o término da relação de idas e vindas com Fernando Zor, em abril deste ano.

Confira:

Pausa! Maiara e Maraisa darão tempo em carreira

Para cuidar da saúde, aparentemente, a dupla Maiara e Maraisa precisará dar uma pausa em sua carreira musical. Pelo menos é o que informa o colunista de fofocas Leo Dias, durante o Fofocalizando, do SBT.

Segundo o jornalista, uma das irmãs precisará se afastar dos palcos por conta de um procedimento médico. Então, a dupla sertaneja de muito sucesso deve anunciar na próxima semana que fará uma pausa nos shows para cuidar da saúde.

“Semana que vem, elas vão dar uma pausa nos shows. Uma pausa, vai ter uma cirurgia pra vir. Alguns dias, só para uma cirurgiazinha”, respondeu o jornalista, após ser questionado pela apresentadora do programa, mas sem dar detalhes de qual das irmãs seria.