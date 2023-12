De look micro, Flávia Alessandra exibe beleza natural impactante

Usando look de barriga de fora, Flávia Alessandra exibe curvas mega torneadas e choca com beleza impactante; veja os cliques

A atriz Flávia Alessandra impressionou com novas fotos em sua rede social. Nesta sexta-feira, 15, a famosa se exibiu em um look micro e mais uma vez chamou a atenção com suas curvas muito torneadas.

Usando um conjuntinho micro, composto por cropped e saia, a loira surgiu de barriga de fora e ostentando seu corpo definido. "O que vocês acharam da cor do ano de 2024?", falou sobre a escolha do tom pêssego.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Nosssssssa…eu casaria com uma mulher dessa cor", babou o esposo Otaviano Costa. "Linda, perfeita e maravilhosa", enalteceram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra arrancou mais elogios dos internautas ao fazer fotos no banheiro vestindo apenas camisola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

"Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.