De look curtíssimo, Simaria se exibe e dispara: 'Bem menininha'

Que roupa é essa? Simaria se exibe em look mínimo e brinca sobre estar com tudo em cima; veja o vídeo da cantora se mostrando no espelho

A cantora Simaria Mendes roubou a cena na rede social ao postar um vídeo se exibindo no espelho. Nesta quarta-feira, 06, a ex-dupla de Simone Mendes compartilhou o registro cheio de beleza e arrancou suspiros dos internautas.

Vestindo um look todo preto, composto por roupa curtinha e botas, a artista apareceu se mostando em vários ângulos e quase revelou demais. Aos 41 anos, a musa provou que está com as curvas bem torneadas.

"Bem Menininhaaaaaa!", disse ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas babaram ao verem o vídeo. "É muito lindeza", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Simaria postou uma foto no casamento do irmão e deu o que falar ao aparecer ao lado de Simone. Durante o evento, os convidados fizeram vários vídeos e um deles repercutiu pela reação. Ao avistar a ex-dupla, a esposa de Kaká Diniz abre os braços, porém, mantém uma expressão séria e os olhos abertos durante a maior parte do abraço. Além disso, ela pediu para segurar a mão de sua amiga com quem conversava antes de reencontrar a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Equipe de Simaria abre o jogo sobre encontro com Simone

As irmãs Simone e Simaria Mendes se tornaram assunto nesta semana após serem vistas juntas no casamento de seu irmão, Caio Mendes. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simaria comentou o encontro da ex-dupla, e explicou que, apesar de parecer novidade, elas se falam frequentemente.

"O encontro pode ter sido novidade para a imprensa, mas elas se falam e se encontram. Isso é normal. Elas estão sempre se vendo e conversando", afirmou a equipe de Simaria . "Elas se veem sempre", completou.

Após o encontro, Simaria compartilhou registros do casamento do irmão em seu perfil do Instagram. Ela e Simone foram madrinhas da união, e estavam usando vestidos cor de rosa. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Viva o amor!".