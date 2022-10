De look aberto, Mirella Santos choca ao mostrar barriga mega torneada: ''Gata''

Modelo Mirella Santos impressionou ao exibir corpaço torneado em look vermelho todo aberto

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 10h07

A modelo Mirella Santos (38) deu um show de beleza e boa forma ao recordar fotos tiradas no Carnaval. Nesta quinta-feira, 06, a loira aproveitou o clima de tbt na rede social e compartilhou cliques que tirou na época.

Nos registros, a esposa do apresentador e humorista Wellington Muniz (49) apareceu arrasadora com um look vermelho brilhante e chamou muita atenção ao deixar sua barriga sarada à mostra. Além disso, ela deu o que falar com um rabo de cavalo bem diferente.

Com a roupa toda recortada, Mirella Santos ostentou seu abdômen mega definido e deu o que falar. "#tbt do Carnaval desse ano que já deu saudades!", disse a famosa sobre a data especial.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Muito gata", admiraram os fãs. "Um corpo é um corpo", falaram outros.

Ainda recentemente, a famosa arrancou suspiros ao ostentar seu bumbum empinado enquanto tomava sol de biquíni branco.

Nos últimos dias, Mirella Santos roubou a cena ao exibir seu bumbum empinado em uma foto vestindo uma saia transparente.

Mirella Santos renova votos com Wellington Muniz fora do Brasil

Nas últimas semanas, Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para das Maldivas e depois para Dubai para comemorarem 10 anos de casados. No local paradisíaco, o casal, pai de Valentina Muniz (8), renovou os votos da união.

Em sua rede social, a modelo impressionou ao mostrar uma foto do momento cheio de amor. O look escolhido para o evento foi um vestido branco. Flores ainda foram usadas no cabelo e um arranjo na mão.

