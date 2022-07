Mirella Santos mostra foto da renovação de votos de casamento que fez nas Maldivas

Esposa de Wellington Muniz, Mirella Santos encantou ao mostrar foto de quando renovou votos de casamento fora do Brasil

Redação Publicado em 27/07/2022, às 09h28

A modelo Mirella Santos (39) encantou ao recordar uma foto de quando renovou os votos de casamento com Wellington Muniz (49) no último mês, quando viajaram para as Maldivas para celebrarem 10 anos de casados.

Nesta terça-feira, 26, a loira compartilhou um clique balançando na praia e esbanjou beleza ao surgir com um look branco, flores na cabeça e segurando um buque nas mãos.

Ao aparecer no clima de noiva no local paradisíaco, Mirella Santos arrancou elogios dos seguidores com o registro deslumbrante. "Que linda", disseram. "Perfeita", falaram outros.

Ainda na praia, durante a viagem, a famosa ostentou sua boa forma e arrancou suspiros ao mostrar sua boa forma em fotos de biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@misantosoficial)

Mirella Santos faz fotos na privada

Cheia de estilo e ousada, Mirella Santos surpreendeu ao compartilhar fotos em sua rede social de um ensaio que fez em uma privada. Vestindo apenas um roupão, a modelo apareceu sensualizando em cima do vaso sanitário.

