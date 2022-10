De saia transparente, Mirella Santos exibe bumbum turbinado e arrasa: ''Que maravilhosa''

Modelo Mirella Santos exibiu corpaço marcado em roupa de banho e se destacou em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 11h23

A modelo Mirella Santos (39) esbanjou beleza muita boa forma em novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 05, a famosa resgatou um registro de um dia de sol e deu o que falar com seu corpaço escultural.

Na foto, a esposa de Wellington Muniz (49) apareceu de costas e roubou a cena ao exibir seu bumbum empinado em uma saia azul com transparência.

Sorridente, Mirella Santos protagonizou o momento ensolarado com estilo. "Bom dia! Desejando esse sol, porque não aguento mais o frio. Você prefere frio ou calor?", disse ela sobre as baixas temperatura em São Paulo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a loira de elogios. "Aí que maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", definiram outros.

Ainda recentemente, Mirella Santos chamou muita atenção ao colocar seu bumbum para jogo tomando sol de biquíni branco.

Mirella Santos renova votos com Wellington Muniz fora do Brasil

Nas últimas semanas, Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para das Maldivas e depois para Dubai para comemorarem 10 anos de casados. No local paradisíaco, o casal, pai de Valentina Muniz (8), renovou os votos da união.

Em sua rede social, a modelo impressionou ao mostrar uma foto do momento cheio de amor. O look escolhido para o evento foi um vestido branco. Flores ainda foram usadas no cabelo e um arranjo na mão.

