De Jojo Todynho a Sheron Menezzes, famosas aderem ao lace e megahair; entenda cuidados

Famosas como Jojo Todynho e Sheron Menezzes usam acessórios para compor o visual

As laces e os mega hairs já estão inseridos no visual de diversas celebridades como Jojo Todynho, Sheron Menezzes, Sandy, Gloria Pires e até a influenciadora Camilla de Lucas. Apesar disso, muitos ainda não sabem a diferença entre os termos e os cuidados necessários após a aplicação de cada um.

Segundo a hairstylist, Marcella Dias, sócia do Mega Studio Be Emotion, a principal diferença entre as ténicas é que o mega hair é um alongamento capilar, já a lace é uma versão moderna da peruca. Jojo Todynho, por exemplo, colocou o alongamento nos fios após realizar a cirurgia bariátrica.

Sheron Menezzes também usou a técnica para dar mais volume e comprimento às madeixas para viver Solange, a protagonista de Vai na Fé. Já a atriz Gloria Pires optou por usar uma lace para fazer o papel de Irene, icônica vilã de Terra e Paixão.

A especialista explica que ambas aplicações não são indicadas para pessoas com queda capilar ou fios mais finos e ralos, porque podem desencadear uma queda irreversível, caso não sejam feitas da maneira correta.

Atualmente, existem cinco técnicas para a colocação do mega hair, sendo elas: entrelaçamento, nó italiano, microlink, queratina e tic-tac. "Para saber qual delas é ideal para você, consulte um profissional adequado", completou.

Em relação aos cuidados, Dias acrescenta que após a aplicação do mega hair se deve evitar o uso de produtos com álcool, lavar o cabelo de duas a três vezes na semana, não dormir com os fios molhados, pentear o cableo com leveza e diminuir a utilização de fontes de calor. "Um mega hair bem cuidado pode durar de dois a seis meses."

Já para quem usa lace é necessário estabelecer um cronograma capilar, lavar o couro cabeludo com frequência, fazer limpeza a cada 15 dias, secar corretamente a peruca e pentear os fios com cuidado, e também respeitar o tempo de permanência da peruca.

"Em média, é possível permanecer com ela por até sete dias, sem a necessidade de removê-la. Mas, atenção: não exceda esse tempo, para evitar possíveis problemas no couro cabeludo e no comprimento dos fios", alerta Dias.

A cabeleireira também fala sobre como cuidar do cabelo após a retirada das aplicações. "[É importante] dar atenção aos fios naturais e investir na hidratação e reconstrução, para que se consiga realizar quantas transformações capilares desejar, mantendo, assim, a saúde do cabelo [natural]."

CONFIRA FOTOS DO NOVO CABELO DE JOJO TODYNHO: