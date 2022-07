De fio-dental, Linn da Quebrada empina o bumbum em nova foto

Ex-BBB Linn da Quebrada surpreende ao mostrar foto ousada e surge usando apenas biquíni fio-dental

A ex-BBB Linn da Quebrada (31) colocou o corpão para jogo em um novo ensaio fotográfico. Nesta sexta-feira, 15, ela surpreendeu os fãs ao surgir em uma foto ousadíssima na web.

Na imagem, a estrela apareceu só de biquíni fio-dental e ostentou suas curvas impecáveis ao caprichar na pose em um estúdio fotográfico. Tanto que os fãs fizeram vários elogios para ela nos comentários da foto.

“Linda demais”, disse um seguidor. “Fiquei sem ar”, afirmou outro. “Poderosa, autêntica e preciosa. Como não ser apaixonada por essa mulher?”, declarou mais um.

Frustração de Linn da Quebrada após o BBB 22

Recentemente, Linn da Quebrada contou que se sentiu frustrada por não ter vencido o BBB 22. "Me sinto ainda mais fracassada", lamentou ela no podcast PodPah, e completou: "Eu acredito que entrei com a possibilidade de ganhar. Achei que eu fosse ganhar. Ficou uma sensação de 'que m*rda, eu perdi, c*ralho', entrei muito confiante com a possibilidade de ganhar. Mas acho que o Big Brother me ensinou a perder".

Por fim, Linn completou: "Eu chorei tanto na hora que eu pisei lá fora. Eu sinto que ganhei muitas coisas ao sair, hoje eu entendo isso. Eu não carrego isso como uma amargura como muitas pessoas dizem, mas é um processo de reconhecimento do que eu ganhei ao perder".