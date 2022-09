De chapéu, Maiara aposta em vestido verde justinho e arranca elogios: ''Perfeição''

Cantora Maiara, dupla de Maraisa, compartilha fotos exibindo look para show no Ceará e recebe elogios dos seguidores

A cantora Maiara (34) recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar registros de apresentação ao lado da irmã Maraisa (34) no Ceará!

Na noite de quarta-feira, 31, a sertaneja publicou sequência de fotos em que aparece em cima do palco, exibindo o look escolhido para o dia de trabalho.

Nas imagens, a famosa aparece com um chapéu bege e de vestido verde limão bem decotado e justinho, deixando à mostra suas pernas torneadas. Com mangas bufantes, o visual ainda contava com detalhe de amarração na frente. Em uma das imagens, publicadas em seu feed no Instagram, ela posou cantando ao lado da irmã.

"E o show dessa terça-feira foi em Itapipoca/CE, fiquei com o coração cheio de gratidão por essa noite maravilhosa e por comemorar os 107 anos da cidade com vocês. Obrigada por nos receberem tão bem! Espero voltar em breve para cantar mais com vocês!!", escreveu Maiara ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram a artista. "Cada foto é um tiro de perfeição", "Perfeita", "Maravilhosa", "Uma diva! Sempre muito linda!!! Foi um lindo show!!!", "Meu deus, que mulher!", "Princesa", destacaram.

Maiara aposta em vestido verde limão para show:

Maraisa relembra história da infância com Maiara, que se declara

Maiara e Maraisa emocionaram os seguidores com troca de declarações recentemente. Maiara compartilhou uma história que a irmã contou recentemente em sua conta no Twitter de quando as duas ainda eram bebês. Maraisa, que garante que sempre foi mais reservada e "na dela", recordou quando ainda eram crianças de colo e conversaram no berço. "Eu me lembro de quando nós éramos bebês de colo ainda, minha mãe nos deixava sozinhas enquanto ia buscar algo, e como estávamos dentro do berço, a Maiara conversava e passava a mão no meu rosto, no meu queixo, boca, querendo que eu respondesse e eu sempre fui na minha... E é isso até hoje... Quando estou com a energia baixa, cansada, eu me deito na cama dela e ela fica conversando da mesma forma e eu sóóó ouvindo. Saio do quarto energizada e com a melhor sensação do mundo", disse a sertaneja.

Ao compartilhar a lembrança, Maiara ressaltou a cumplicidade das duas: "Amo você, minha irmã! Conte comigo sempre... Tens aqui uma eterna apaixonada por sua pessoa... Que honra que Deus me concedeu! Você nunca vai saber o que é estar sozinha".

