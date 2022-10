De calcinha e sutiã, Luciana Gimenez surge montando malas e arranca suspiros: ''Maravilhosa''

Apresentadora Luciana Gimenez esbanjou sensualidade ao montar malas só de lingerie

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 07h13 - Atualizado às 07h29

A apresentadora Luciana Gimenez (52) esbanjou seu corpaço escultural em fotos inusitadas. Nesta quinta-feira, 27, a famosa registrou um momento montando várias malas para viajar e roubou a cena ao surgir usando pouca roupa.

Nos registros tirados em uma das salas de seu apartamento gigante e luxuoso, localizado em São Paulo, a artista apareceu pensando em como organizar a bagagem para mais uma viagem.

Vestindo apenas calcinha e sutiã com uma calça de moletom mais baixa, Gimenez chamou a atenção. "Viajar é combustível para novos desafios. Sou uma cidadã do mundo e viajar impulsiona meu criativo.

Onde vocês gostariam de conhecer?", interagiu ela com os fãs.

Não demorou para nos comentários a apresentadora da RedeTV! ser coberta de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez ostentou seu corpaço sarado ao fazer fotos comendo coxinhas em sua cozinha com decoração estilosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez choca com bumbum turbinado

Nas últimas semanas, Luciana Gimenez arrancou suspiros ao mostrar seu bumbum empinado em uma foto de costas. Curtindo uma viagem por Curaçao com o namorado, o empresário Renato Breia, e o filho caçula, Lorenzo Gabriel, a apresentadora deu o que falar ao compartilhar o clique de biquíni em sua rede social.

