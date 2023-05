De body, Grazi Massafera exibe pernas saradas em fotos no espelho: ''Um desaforo de bonita''

Aos 40 anos, atriz Grazi Massafera posa pronta para o surfe e rouba a cena ao mostrar curvas perfeitas e pernões em selfies

Dona de uma beleza estonteante, a atriz Grazi Massafera (40) deixou os seus seguidores babando nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26!

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a loira exibiu seu corpaço escultural em frente ao espelho, pronta para dia de surfe. Com os cabelos soltos e mostrando a beleza natural, a famosa surgiu usando apenas de body preto de mangas compridas e com detalhes em verde, de chinelo e com as coxas torneadas de fora. "Vai pra onde?", disse Massafera na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios e exaltaram a beleza da atriz. "Gataaaa", disse Claudia Raia. "As coxas da gata", destacou Hugo Gloss. "Avisa que é ela!", "Tá doido! Maravilhosa", "Cada dia que passa a Massafera fica mais perfeitaaaa", "Sereia", "Deusa", "Inspiração", "Um desaforo de bonita", "Um arraso", destacaram.

Confira as fotos de Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera se declara no aniversário da filha Sofia

Na terça-feira, 23, a atriz Grazi Massafera comemorou o aniversário da filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (43)!

Os artistas, que são separados desde 2013, se reuniram em uma festa intimista com o tema do grupo de K-pop Blackpink para celebrar a chegada dos 11 anos da herdeira. Ao dividir os registros da comemoração, Cauã, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, se derreteu: "Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo".

Em seu feed no Instagram, a loira fez questão de deixar uma declaração para Sofia, recordando um clique em que a menina aparece bem mais nova, além de compartilhar um registro atual das duas agarradinhas e da comemoração de aniversário ao lado de Reymond. "Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos, inteligente, generosa, bem humorada. Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos", disse Grazi.