Grazi Massafera se declara no aniversário da filha Sofia: ''Teu sorriso é festa no meu coração''

Separados há 10 anos, Grazi Massafera e Cauã Reymond se reúnem para celebrar os 11 anos da herdeira Sofia, e atriz faz declaração na web

Na terça-feira, 23, a atriz Grazi Massafera (40) comemorou o aniversário da filha Sofia, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond (43)!

Os artistas, que são separados desde 2013, se reuniram em uma festa intimista com o tema do grupo de K-pop Blackpink para celebrar a chegada dos 11 anos da herdeira. Ao dividir os registros da comemoração, Cauã, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, se derreteu: "Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo".

Em seu feed no Instagram, Grazi fez questão de deixar uma declaração para Sofia, recordando um clique em que a menina aparece bem mais nova, além de compartilhar um registro atual das duas agarradinhas e da comemoração de aniversário ao lado de Cauã Reymond.

"Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos, inteligente, generosa, bem humorada. Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos", disse Grazi ao legendar a publicação.

Confira a declaração de Grazi Massafera para a filha Sofia:

Sofia ganha homenagem da ex-mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb

Ex-mulher do ator Cauã Reymond, a nutricionista Mariana Goldfarb (33) fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator com Grazi Massafera. Na terça-feira, 23, a menina completou 11 anos e ganhou uma homenagem da ex-madrasta.

Em seu perfil nas redes sociais, a morena mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, disse ela.

Nos últimos dias, a influenciadora digital disse estar bem animada com sua mudança para a casa nova após anunciar o fim do casamento com Cauã Reymond. "Eu estou muito animada com a minha casa nova e muito animada por poder compartilhar tudo com vocês. Só que eu só vou poder me mudar no final de julho, mas tudo bem também", explicou.