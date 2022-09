De body fio-dental, Juju Salimeni faz a temperatura subir ao exibir bumbum empinado: ''Deusa''

Apresentadora Juju Salimeni mostrou corpaço escultural em clique ousado e arrancou suspiros dos internautas

A apresentadora Juju Salimeni (35) roubou a cena neste domingo, 18, em sua rede social ao compartilhar um clique ousado. Usando apenas uma peça de roupa, ela ostentou seu corpaço torneado no registro.

No clique em preto e branco, a ex-panicat exibiu o desenho de sua silhueta sarada e chamou a atenção com seu bumbum empinado. Vestindo um body fio-dental, ela fez a temperatura subir com tanta beleza e sensualidade.

"Não importa o quão estranha pareça sua estrada: é você quem sabe o peso das pedras; só você lembra o tempo da caminhada", refletiu Juju Salimeni na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa fitness de elogios. "Deusa", enalteceram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Juju Salimeni acabou virando piada ao montar um look com sapato diferente. Em um shopping luxuoso, ela não passou despercebida com o sapato inusitado.

Juju Salimeni revela se banca o namorado

Morando com o namorado, o empresário Diogo Basa (27), desde os seis meses de namoro, Juju Salimeni revelou recentemente se banca o amado. Ao ser questionada em sua rede social, ela logo abriu o jogo e rebateu a dúvida que recebe frequentemente.

Direta, a apresentadora logo esclareceu. "Essa mesma pessoa faz essa mesma pergunta TODA vez que eu abro caixinha de perguntas. Não, eu não banco ele por 2 motivos: primeiro porque eu não sou mulher de bancar homem. Segundo que ele é empresário, atleta e também trabalha com o Instagram, então ele se banca muito bem sozinho", explicou.

"Nenhum dos dois depende do outro financeiramente e graças a Deus podemos ter uma vida muito confortável, dividindo tudo. Uma relação onde não existe dependência financeira é uma das mais genuínas que existe", disparou a famosa.

