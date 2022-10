De blusa aberta e calça baixa, Angélica escandaliza com corpaço escultural: ''Que musa''

Apresentadora Angélica exibiu detalhes de look ousado sem sutiã e impressionou com corpaço impecável

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 10h27

A apresentadora Angélica (48) impressionou ao compartilhar mais fotos de seus look para o aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs. Nesta quarta-feira, 05, a loira publicou as selfies que fez no espelho de casa antes ir para o evento e chocou com a combinação inspirada nos anos 2000.

Usando um top prata brilhante aberto nas costas e uma calça jeans de cintura baixa, a esposa de Luciano Huck (50) deixou as costas à mostra e chamou a atenção ao esbanjar uma silhueta impecável na roupa.

"Making of de ontem, tentativas de foto. Masss… meu novo bebê “Zeca” queria aparecer em todas", disse Angélica sobre as fotos feitas na companhia de seu mais novo cachorrinho.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Que musa", exclamaram os fãs. "Belíssima", falaram outros.

Para o aniversário de Giovanna Ewbank e Léo Fuchs, Angélica apostou no look bem descolado e arrasou ao fazer fotos no evento com Luciano Huck e o filho mais velho, Joaquim Huck (17). Na rede social, ela foi até chamada de "adolescente" com a aparência tao jovem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha

Nas últimas semanas, a filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, ganhou uma grande festa para comemorar os seus 10 anos. Com um evento temático todo decorado especialmente como a garota pediu, a família e amigos celebraram o momento com muita alegria.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou fotos do momento e impressionou com os detalhes luxuosos do evento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!