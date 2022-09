De blazer, Romana Novais esbanja elegância com look bege: ''Um luxo''

Médica e influenciadora Romana Novais posa deslumbrante ao compartilhar fotos com look nude luxuoso e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 07h15

A influenciadora digital Romana Novais (31) chamou atenção ao surgir deslumbrante nas redes sociais na noite de quarta-feira, 28!

A esposa do DJ Alok (31), com quem tem dois filhos, Ravi (2) e Raika (1), colecionou chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar fotos exibindo um look poderoso.

Nas imagens, a médica esbanjou elegância ao apostar em uma produção nude impecável. De blazer bege xadrez fechado, a musa posou com um vestido branco curtinho por baixo, meia-calça branca com detalhes bordados e sapato de salto de grife.

Com os cabelos presos em coque, acessórios dourados e maquiagem discreta, Romana abusou do carão nos registros, publicados em seu perfil no Instagram.

"Linda demais", "Maravilhosaaa", "Musaaa", "Lindezaaa", "Ôh muie bunita", "Lindaaaa!!! Maravilhosa!! Que elegância.. amooo", "Deusa", "Um luxo", disseram os fãs.

De blazer, Romana Novais esbanja elegância com look nude:

Romana Novais rebate críticas sobre alimentação dos filhos

Recentemente, Romana Novais usou as redes sociais para rebater algumas críticas após expor a forma que ensina os filhos, Ravi e Raika, sobre a alimentação. Nos Stories do Instagram, a médica e influenciadora digital abriu uma caixa de perguntas e foi questionada por um internauta sobre não dar doces aos herdeiros. "Acho muita frescura com essa questão da educação alimentar", comentou um seguidor. Assim que viu a mensagem, Romana fez questão de responder e explicou o motivo da sua decisão. "O meu pai desenvolveu diabetes tipo 2, se tornou paciente renal crônico, precisou fazer transplante renal. Eu sei o quanto se preocupar com a alimentação faz diferença!", começou ela.

