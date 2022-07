De biquíni vermelho, Jade Picon deixa os fãs babando ao publicar vídeo na praia

Jade Picon surge usando biquíni vermelho e camisa ao curtir dia de praia e impressiona com seu corpão sarado

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 18h50

Só para não perder o costume, Jade Picon (20), não passou despercebida pelas redes sociais nesta sexta-feira, 22. Ao curtir um dia de praia, a influenciadora digital decidiu publicar um vídeo lindo em seu Instagram.

No registro, ela apareceu usando um biquíni vermelho por baixo de uma camisa branca e esbanjou seu corpão sarado.

O vídeo começa com a ex-participante do BBB 22, que está morando no Rio de Janeiro, saindo do mar e arrumando seu boné. Em seguida, ela aparece de costas, só com o traje de banho, ao lado de uma placa de ‘alto risco’. E, ao final, ela gravou seu pé ao passá-lo pela areia.

“Voltei”, escreveu a irmã de Leo Picon (25) na legenda ao lado de um emoji de morango, outro de uma onda, outro de uma concha e um de guarda-sol.

Em pouquíssimos minutos, a postagem estava lotada de elogios. “Perfeita”, “impecável”, “linda”, “que perigo”, “minha jóia”, “preciosa”, “corpo dos sonhos”, “musa”, “deusa” e “aí, que perfeição”, disseram alguns dos fãs nos comentários.

Confira o vídeo de Jade Picon de biquíni vermelho na praia:

