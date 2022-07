Jade Picon se muda para condomínio de luxo no Rio de Janeiro

Jade Picon vai morar em mansão que já foi de ex-jogador do Flamengo para conseguir gravar novela no Rio de Janeiro, diz jornal

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 14h35

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (20) trocou a cidade de São Paulo pelo Rio de Janeiro por uma temporada. Segundo o Jornal Extra, ela alugou uma mansão em um condomínio de luxo na capital fluminense para ficar mais perto dos estúdios da Globo na cidade enquanto grava a novela Travessia, próxima trama das 9 da emissora.

Jade Picon alugou a mansão onde morava o ex-jogador de futebol Andreas Pereira (26), que jogava no Flamengo e agora está no Fulham. A casa fica em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Inclusiva, a ex-BBB será vizinha de Gabigol (25), que mora no mesmo condomínio.

Jade Picon recebe elogios de Humbero Martins

O ator Humberto Martins (61) rasgou elogios à Jade Picon (20) em entrevista a um podcast. O ator irá interpretar o pai da personagem vivida por Jade Picon na nova novela das 21h da Rede Globo, Travessia, que substituirá Pantanal.

“Já fizemos um trabalho individual juntos e ela é boa. Ela tem talento, ela é inteligente. Ela pode! Não é a toa que foi escolhida, ninguém ia fazer uma escolha que ia deixar uma situação constrangedora pra pessoa e nem para a empresa, para o projeto . Viram nela um potencial”, comentou Humberto no podcast Papagaio Falante do comediante Sérgio Mallandro (66).