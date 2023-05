De biquíni, Tays Reis impressiona ao mostrar abdômen trincado: "Maravilhosa"

A cantora Tays Reis deixou os fãs babando ao exibir o corpo sarado em clique de biquíni

Tays Reis(28) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique exibindo seu corpo impecável durante um banho de chuveiro.

Na foto publicada no feed do Instagram na tarde desta terça-feira, 2, a cantora chamou a atenção ao surgir usando um biquíni roxo, deixando em destaque seu abdômen trincado, nove meses após o nascimento de sua primeira filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (27).

Em outros registros, Tays ainda mostrou como aproveitou seu feriado em família, dividindo fotos e vídeos da herdeira brincando, e também recebendo muito carinho do amado. "Feriado bom é feriado que a gente aproveita com que a gente ama. O nosso por aqui foi mara", escreveu a artista na legenda da postagem.

Os internautas encheram a publicação com mensagens carinhosas. "Linda, simplesmente maravilhosa!", disse uma seguidora. "Família linda e abençoada. Que Deus abençoe", escreveu outra. "Família de milhões", falou uma fã.

Confira a publicação de Tays Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tays Reis (@taysreis)

Filha no hospital

Recentemente, Tays contou nas redes sociais que sua filha, Pietra, foi parar em um Pronto Socorro. A cantora compartilhou no feed do Instagram algumas fotos e vídeos em que mostra a herdeira recebendo o atendimento de uma médica, e confessou que ficou com o coração apertado ao ver a menina chorar enquanto era examinada.

"Pietra ficou dodóizinha hoje e acabou sendo a primeira vez dela no PS por isso o coração da mãe aqui ficou apertadinho, mas minha neném foi muito corajosa, como sempre! Chorou na hora dos exames mais invasivos, e eu chorando junto hahaha", revelou ela.

"Graças a Deus, os resultados foram negativos. Precisava compartilhar isso com vocês, no meio dessa inquietação e noite mal dormida, o sentimento final é gratidão. Gratidão por Pietra estar bem. É isso! Vivendo e aprendendo nessa jornada!", completou.

