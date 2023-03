Tays Reis desabafa após a filha ficar doente: "O coração da mãe ficou apertadinho"

A cantora Tays Reis postou fotos da filha em um Pronto Socorro e desabafou ao contar que a filha estava doente

Tays Reis (28) usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 28, para contar aos seguidores que estava em um Pronto Socorro com a filha, Pietra, de oito meses.

A cantora compartilhou no feed do Instagram algumas fotos e vídeos em que mostra a herdeira, fruto de seu relacionamento com o cantor Biel (27), recebendo o atendimento de uma médica, e confessou que ficou com o coração apertado ao ver a menina chorar enquanto era examinada.

"Pietra ficou dodóizinha hoje e acabou sendo a primeira vez dela no PS por isso o coração da mãe aqui ficou apertadinho, mas minha neném foi muito corajosa, como sempre! Chorou na hora dos exames mais invasivos, e eu chorando junto hahaha", revelou ela.

Sem dar detalhes sobre o que a filha tinha, Tays contou que os exames deram negativos e que Pietra já está melhor. "Graças a Deus, os resultados foram negativos. Precisava compartilhar isso com vocês, no meio dessa inquietação e noite mal dormida, o sentimento final é gratidão. Gratidão por Pietra estar bem. É isso! Vivendo e aprendendo nessa jornada!", finalizou.

Mesversário de Pietra

No dia 19 de fevereiro, Tays Reis e Biel explodiram o fofurômetro das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de mesversário da filha, Pietra. A menina completou oito meses de vida, e os papais corujas comemoraram a data inspirados na série Wandinha, da Netflix.

"Pessoal, uma senhora chamada Mortícia passou aqui em casa e deixou uma menina chamada Wandinha KKKKK ela fez 8 meses hoje e vamos cuidar dela agora! Olha que linda! Nem da pra acreditar, né?!", brincou eles na legenda da publicação.

