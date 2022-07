De biquíni, Solange Frazão exibe corpaço torneado fora do comum

Musa fitness, Solange Frazão esbanjou suas curvas saradas em novos cliques de biquíni e impressionou

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 07h44

Sinônimo de boa forma, a primeira musa fitness do Brasil, Solange Frazão (59), impressionou ao mostrar suas curvas treinadas em novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 27.

Nos registros, a famosa apareceu usando um biquíni estampado bem elegante, com uma calcinha maior, mas que mesmo assim deixou seu corpaço torneado à mostra. Sentada em uma cadeira na piscina, Solange Frazão ostentou suas pernas saradas.

"É simples a reflexão: A disciplina te leva ao hábito. O hábito te leva a excelência. A excelência te leva ao sucesso. Bom dia", desejou ela após compartilhar a frase motivacional.

Nos comentários, não demorou para os internautas encherem a influenciadora saudável de elogios. "Deusa", admiraram os fãs. "Gata", falaram outros.

Solange Frazão mostra corpaço aos 59 anos

Preste a completar 60 anos, Solange Frazão impressiona com sua boa forma na rede social ao compartilhar fotos de biquíni ou registros treinando. Nos últimos dias, a famosa apareceu com um modelo de roupa de banho cavada e chocou com sua barriga seca.

Em um dia de tbt, a musa fitness aproveitou para recordar um clique de seu passado. Na ocasião, ela comparou uma foto de 1998 com uma atual e impressionou ao mostrar que não mudou quase nada. Pelo contrário, que atualmente está melhor que nunca.

