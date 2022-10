De biquíni sem alça, ex-BBB Gizelly Bicalho escandaliza com corpaço escultural: ''Uma deusa''

Ex-BBB Gizelly Bicalho esbanjou curvas turbinadas em cachoeira e arrancou suspiros na rede social

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 08h43

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) deu um show de beleza na cachoeira. Neste domingo, 23, a advogada compartilhou um vídeo aproveitando a natureza e roubou a cena ao surgir de biquíni.

No registro, a influenciadora apareceu esbanjando suas curvas mais magras no local deslumbrante e se destacou com seu corpaço escultural.

Vestindo um modelo sem alça, Gizelly Bicalho arrancou elogios dos internautas ao ostentar sua boa forma em vários ângulos. "Dias maravilhosos na minha terra natal: Iúna! Terras de águas cristalinas cor de esmeralda, terras dos melhores cafés do Brasil e de gente acolhedora, vem conhecer essa terra linda! Eu juro que pessoalmente as águas são mais lindas", comentou ela sobre a viagem.

Nos comentários da publicação, não demorou para os internautas admirarem a ex-BBB. "Uma deusa", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

Gizelly Bicalho revela o que são os 'pontinhos' em sua virilha

Nos últimos dias, a ex-BBB Gizelly Bicalho revelou para os internautas o que seria uns "pontinhos" que tem na região da virilha. Após abrir uma caixinha de perguntas em seus stories, ela recebeu uma pergunta sobre o assunto e respondeu explicando melhor do que se trata.

Sincera, a influenciadora não fugiu da pergunta e explicou melhor o que é. "É de lipo, gente, quando faz lipo aqui olha, mas aqui perto da virilha ficou mais escuro", mostrou as marcas que tem na região da axila.

No início do ano, Gizelly Bicalho surpreendeu ao exibir o resultado da harmonização facial que fez para mudar sua aparência. A grande mudança ficou no olhar e na boca da advogada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!