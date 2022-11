De biquíni sem alça, esposa de César Filho exibe entradinha na barriga e choca: ''Maravilhosa''

Esposa de César Filho, Elaine Mickely, exibiu barriga seca torneada em fotos de biquíni e impressionou

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 17h09

A esposa do apresentador César Filho (62), Elaine Mickely (42), impressionou ao mostrar sua boa forma em novas fotos de biquíni em sua rede social. Neste sábado, 12, a atriz publicou cliques na praia e roubou a cena com sua barriga sarada.

Nos registros, a mulher do comunicador da Record TV apareceu ostentando seu abdômen seco e choco ao exibir a entradinha bem marcada no biquíni sem alça.

Cheia de estilo, Elaine Mickely roubou a cena no local com a roupa de banho cintilante combinada com uma saída de praia verde e chapéu vinho. "Se pudéssemos ter consciência do quanto a vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de desperdiçar a oportunidade de ser e fazer alguém feliz. Ótimo FDS queridos", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, a amada do apresentador logo recebeu uma chuva de elogios. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Lindíssima", exclamaram outros.

Elaine Mickely ostenta barriga sarada em fotos na praia; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely mostra cliques de ensaio arrasador com a filha e impressiona

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, encantou ao compartilhar fotos de um ensaio arrasador que fez com a filha, Luma César (22). Recentemente, a atriz aproveitou o clima de tbt de uma quinta-feira na rede social e resgatou os cliques.

Nos registros tirados na mansão da família em Alphaville, em São Paulo, a mulher do comunicador da Record TV e a herdeira dele apareceram combinando looks de cores básicas, mas cheios de estilo. De calça jeans e camisa branca, a dupla deu um show de beleza.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!