De biquíni sem alça, Carolina Dieckmann esbanja corpaço em selfie renovando o bronzeado: ''Gata''

Atriz Carolina Dieckmann fez selfie tomando sol e impressionou com curvas esculturais

A atriz Carolina Dieckmann (44) deu um show de beleza neste domingo, 11, ao mostrar como aproveitou o sol no dia de folga em sua casa no Rio de Janeiro. Com uma selfie, ela registrou o momento renovando o bronzeado.

No clique iluminado, a loira apareceu deitada tomando sol com um biquíni de modelo sem alça, estampado e de cintura alta. Usando a peça estilosa, a famosa ostentou seu corpaço escultural.

"Que solzin mais perfeitin", escreveu ela na legenda de forma personalizada. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de muitos elogios. "Gata ao extremo", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, em clima da Copa, Carolina Dieckmann esbanjou sensualidade ao fazer fotos conceituais com um look ousado nas cores do Brasil.

Carolina Dieckmann esbanja corpaço ao tomar sol; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann surpreende ao comemorar 44 anos: ''Cara de 22''

O aniversário de Carolina Dieckmann foi no dia 16 de setembro e a atriz mostrou como iniciou o dia celebrando a chegada de seus 44 anos. De roupão, ela surgiu deslumbrante curtindo o momento

Nos registros compartilhados pela loira, ela surgiu usando um roupão branco em um quarto de hotel. Segurando balões vermelhos e ao lado de um carrinho com comidas, ela falou sobre o dia especial.

Nos comentários da publicação, os internautas parabenizaram a aniversariante e se mostraram chocados com sua idade. "44 com cara de 22", disseram sobre ela parecer mais jovem do que sua idade. "Gente, 44? Meu deus onde?", exclamou uma fã.

