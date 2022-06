De biquíni, Samara Felippo exibe corpão em novas fotos

Samara Felippo ostenta toda a sua beleza ao posar de biquíni fininho e roupão ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 17h37

A atriz Samara Felippo (43) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos de biquíni. Desta vez, a musa apareceu com o look mínimo ao aproveitar um dia ensolarado no jardim.

Para renovar o bronzeado, a estrela escolheu um biquíni fininho e ainda caprichou nas poses ao posar com roupão branco. Nas imagens, ela ostentou suas curvas e beleza natural.

“Vitamina D em dia! Você também fica nesse frio/calor? Biquíni com roupão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata”, disse um seguidor. “Linda demais”, afirmou outro. “Maravilhosa”, disse mais um.

Fotos de Samara Felippo: