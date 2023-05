De biquíni, Samara Felippo empina o bumbum em nova foto

Samara Felippo eleva a temperatura das redes sociais ao colocar o bumbum para jogo em fotos só de biquíni fio-dental

A atriz Samara Felippo (44) arrancou suspiros dos seus fãs ao ostentar o seu corpo sarado e curvilíneo em novas fotos nas redes sociais. Desta vez, a musa foi curtir um parque aquático com a família e os amigos e aproveitou para renovar o bronzeado.

Para isso, ela colocou um biquíi fio-dental laranja e relaxou ao lado da piscina. Nas redes sociais, a morena compartilhou fotos com o modelito ousado e tomando sol no bumbum. Na legenda, ela ainda brincou sobre a sua pose: “Literalmente com rabo pegando fogo”.

No feed do Instagram, a atriz surgiu em novas fotos com biquíni preto e vermelho e também caprichou nas poses. Tanto que ela foi muito elogiada pelos seus seguidores. “Linda demais, gata sensual, maravilhosa”, disparou um fã. “Que gatona e que saúde”, afirmou outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Samara Felippo faz desabafo sobre o etarismo

A atriz Samara Felippo, de 44 anos, falou sobre etarismo e machismo por meio de um post nas redes sociais. "O problema é onde colocam a mulher de trintona e quarentona. Esse problema vem lá de 'panela velha é que faz comida boa'. Sabe qual a idade da panela velha? 30 anos! Homem não é colocado neste lugar. Eu aqui, no auge dos meus 44 anos muito bem vividos e muito orgulhosa deles, faço festa que eu vou de forma que tenho vontade, mais sexy, tenho isso em mim. Mas falar que a mulher de quarenta se veste de uma maneira que ela não pode? 'Você está velha para isso', 'Não tem mais idade para isso', 'Olha para sua idade', 'Se adeque a sua idade'... É um lugar muito cansativo", disse ela.

"Meus cabelos brancos, que todos viram, foi uma grande militância e revolta de não poder ter cabelos brancos enquanto homens grisalhos são chamados de sexy e charmosos. Eu adoro meus cabelos brancos. Eu sou taxada de velha. Dizem: 'Como envelheceu! Era tão jovem em Malhação!' Quantas mulheres não passam por isso. Envelheça como você quiser! Vá ser feliz", finalizou.