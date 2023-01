De biquíni pink, Fabiana Karla mostra sua beleza natural

Fabiana Karla arrasa ao surgir apenas de biquíni em novas fotos no jardim durante um dia de sol

A atriz e humorista Fabiana Karla (47) aproveitou um dia de sol para renovar as suas fotos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 3, a beldade apareceu só de biquíni enquanto curtia o momento de diversão no jardim de sua mansão.

Nas fotos, ela exibiu toda a sua beleza natural ao surgir de biquíni pink estampado enquanto curtia o sol em sua pele. “Vai verão, vem verão”, disse ela, que posou para as lentes do fotógrafo Pino Gomes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla ✨ (@fabianakarlareal)

Em dezembro, Fabiana Karla mostrou a decoração de sua casa para o Natal. Apaixonada por esta época do ano, a estrela caprichou nos detalhes da decoração do seu lar, incluindo itens natalinos na escada, na porta de casa, nas cadeiras da sala de jantar e, claro, a árvore de Natal com decoração clássica nas cores verde e vermelha.

“Moro nessa casa desde 2017. Vai ser o primeiro ano que faremos o Natal comemorado depois da pandemia, então há um sabor especial”, disse ela, que caprichou nos detalhes da decoração. “Na árvore, tenho algumas bolas especiais, como algumas que comprei na Disney. Quando eu viajo, sempre trago algum item de decoração de Natal. Da minha viagem mais recente, trouxe dois infláveis gigantes -um quebra-nozes e um boneco de neve – para colocar na frente de casa”, disse ela, que teve a ajuda da decoradora Geórgia Bianka.