De biquíni, Mel Maia exibe corpo escultural em vídeo dançando: "Perfeita"

Redação Publicado em 08/09/2022, às 08h47

Na última quarta-feira, 7, Mel Maia (18) arrancou diversos elogios na web. A atriz compartilhou um vídeo dançando de biquíni e arrasou com o rebolado.

Em seu perfil do TikTok, Mel Maia compartilhou um vídeo dançando ao som de uma música trend da plataforma. A atriz se jogou na dancinha, e, claro, surpreendeu os internautas.

No vídeo, Mel Maia surgiu com um biquíni mínimo marrom, e escolheu uma piscina para se refrescar no dia quente.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Mel Maia aproveitaram para deixar diversos elogios para a atriz: "Perfeita demais", escreveu um. "Nossa, ela tá linda", disse outro. "Maravilhosa", ressaltou o terceiro.

Confira o vídeo de Mel Maia dançando:

