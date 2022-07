De biquíni, Mariana Goldfarb encanta em momento de diversão durante viagem com a família

Modelo Mariana Goldfarb exibe corpão em passeio por Taormina durante viagem com Cauã Reymond e a enteada, Sofia

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 10h09

A modelo Mariana Goldfarb (32) abriu novo álbum de fotos da viagem que está fazendo na companhia do maridão, Cauã Reymond (42), e da filha dele, Sofia (10), para a Itália!

Na manhã desta quarta-feira, 13, a influenciadora digital compartilhou uma série de registros de passeios pela cidade de Taormina, que fica no topo da colina na costa leste da Sicília. Usando um biquíni verde militar, a estudante de nutrição posou exibindo o corpaço durante passeio de barco.

A musa ainda divertiu os fãs com vídeo em que aparece em escorregador. Nas imagens, ela surgiu esbanjando felicidade ao descer no brinquedo, mas acabou ficando presa na parte, não conseguindo cair na água. Ao fundo, é possível ouvir a risada de Sofia, fruto do relacionamento de Reymond com a atriz Grazi Massafera (40), que tirou sarro do madrasta.

"To feliz", celebrou Mariana na legenda da publicação.

Os fãs, claro, babaram pela beleza da gata nos comentários do post. "Deusaaaaaa", "E cada dia mais linda, sua energia é tão linda quanto sua beleza", "É linda demais, aliás sempre! Esplendorosa modelo, maravilhosa e super musa! Fica com Deus você e toda sua família também Mariana", "Linda! Pensei que ia direto", disseram os admiradores.

Mariana Goldfarb posa com a enteada durante viagem

Recentemente, Mariana Goldfarb compartilhou uma série de fotos de jantar pelas ruas da Sicília ao lado da enteada, Sofia. A gata posou com look todo preto, um top decotado e saia, que deixou sua barriga sarada à mostra. Em uma das fotos, ela posou sorridente com a herdeira do marido, e receberam elogio de Grazi Massafera: "Quero pizza italianaaaa. Lindas", disse a famosa.

Confira as novas fotos de Mariana Goldfarb da viagem para a Itália: